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        Kuşadası Belediyesi'nden Polonyalı turistler için "AdaPol" projesi

        Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, ilçeye Polonya'dan daha fazla turist çekebilmek amacıyla "AdaPol" projesini hayata geçirdi. Projeyle ilk etapta Polonya'da, Kuşadası'nın tanıtılacağı bir turizm ofisi açılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 13.01.2025 - 18:57
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        Kuşadası Belediyesi'nden "AdaPol" projesi
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        Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, 2025 turizm sezonu öncesi, Kuşadası’na yurt dışından gelecek turist sayısını artırmak için çalışmalarına hız verdi.

        Belediye, Polonya'dan daha fazla turist çekebilmek amacıyla "AdaPol" projesini hayata geçirdi. Projeyle ilk etapta Polonya'da, Kuşadası’nın sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikler ile konaklama olanaklarının tanıtılacağı bir turizm ofisinin açılması planlanıyor.

        Projeyle ilgili Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Başkan Ömer Günel adına Polonya Atlas Uluslararası Şirketler Grubu CEO'su Aaron Çınardal ile bir araya geldi.

        Merkez Valisi Hakan Yusuf Güner'in de de katıldığı görüşmede, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Heyet daha sonra, Belediye Meclis Üyesi Tahsin Demirtaş ile birlikte Türkiye Belediyeler Birliği'nden ödül alan Kampinova ve Ada Camping'i gezdi.

        Polonya'nın Kuşadası için çok önemli bir kaynak pazar olduğunu belirten Belediye Meclis Üyesi Tahsin Demirtaş, "AdaPol isimli projeyle, kentimizi Polonya’da yılın 12 ayı tanıtacak olan bir turizm ofisi açacağız. Ayrıca kentimize gelen Polonyalı turistlere çeşitli avantajlar sunacak olan Adalı Kart benzeri Polkart isminde bir de kart hazırlamayı planlıyoruz. Yine Polonyalı seyahat acentelerini de düzenli olarak Kuşadası’nda misafir edip, ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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