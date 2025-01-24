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        Kuşadası Belediyesi'nden arıcılara malzeme desteği

        Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, balıkçı esnafının ardından Güzelçamlı'da faaliyet gösteren bal üreticilerine de malzeme desteğinde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:00 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:00
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        Kuşadası'nda arıcılara malzeme desteği
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        Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, ilçedeki üreticilere verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi.

        Belediye tarafından Güzelçamlı Mahallesi'ndeki arıcılara 5 kovan, 1 çift eldiven, 1 duman körüğü ve 1 maskeden oluşan malzeme desteğinde bulunuldu.

        Malzeme dağıtımına Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis Üyeleri Birtan Tütüncü ve Gülden Akbulut da katıldı. Malzemelerini alan arıcılar, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

        Programda konuşan Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası'nın turizmin yanı sıra aynı zamanda tarım ve hayvancılık kenti de olduğunu belirterek, "Güzelçamlı Mahallemiz arıcılık faaliyetinin çok yoğun olarak yapıldığı bir bölge. Güzelçamlı'nın balı da çok değerli ve birçok hastalığa iyi geliyor. Daha önce balıkçı esnafına malzeme yardımında bulunmuştuk. Başkanımız Ömer Günel, yerel üreticilere destek vermeyi çok önemsiyor. Yeni yılın sizler için bereketli geçmesini diliyorum" dedi.

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        #Kuşadası Belediyesi
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