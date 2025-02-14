Kuşadası'nda kaldırım işgali denetimi

Aydın'ın Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yol ve kaldırımları işgal eden çeşitli malzemeler nedeniyle Güvercin Masa'ya yapılan ihbarlar üzerine harekete geçip, kent merkezinde işgaliye denetimine çıktı.

Denetimde, yayaların kaldırımda rahatça yürümesini engelleyen reklam panoları, flama, bayrak, demir bariyer, lastik, saksı, masa ve sandalye gibi eşyalara el kondu. İki saat boyunca devam eden denetimlerde, toplanan malzemeler Kuşadası Belediyesi'ne ait 3 kamyona yüklenerek Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.

Denetim sırasında ayrıca yasak olmasına rağmen kaldırımların üzerine park eden motosikletler de tespit edilerek ceza kesildi.

Kent genelinde düzen ve huzuru sağlamak için aralıksız çalıştıklarını belirten Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Ercüment Duman, "Başkanımız Ömer Günel'in göreve geldiği 2019'dan itibaren başlatmış olduğu sıfır işgaliye uygulamasını titizlikle devam ettiriyoruz. Ortak yaşam alanlarımızı korumak ve hemşehrilerimizin ulaşım rahatlığı için yol ve kaldırımlarda işgaliye denetimlerimizi de düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Ayrıca esnafımızdan da bu konuda hassas ve anlayışlı olmalarını bekliyoruz. Yaptıkları iş birliği için de hepsine teşekkür ederim" diye konuştu.