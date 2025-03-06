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        Haberler Gündem Güncel Kuşadası'nda "Tsunami" bilgilendirmesi | Son dakika haberleri

        Kuşadası'nda vatandaşlara "Volkanizma" ve "Tsunami" bilgilendirmesi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde AFAD ekipleri tarafından vatandaşlara "Volkanizma" ve "Tsunami" bilgilendirme broşürleri dağıtıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:57 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:57
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        Kuşadası'nda "Tsunami" bilgilendirmesi
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        Aydın'da, "1-7 Mart Deprem Haftası" kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin vatandaşları depreme karşı bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

        Ekipler son olarak Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlara" Volkanizma" ve "Tsunami" bilgilendirme broşürleri dağıttı.

        Broşürlerde, bölgedeki jeolojik riskler, Tsunamiye karşı alınabilecek önlemler ve afet anında doğru davranış şekilleri hakkında detaylı bilgiler yer alıyor.

        Deprem haftası dolayısıyla AFAD tarafından düzenlenen etkinliklerin devam edeceği öğrenildi.

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        #yerel haberler
        #Aydın Haberleri
        #Kuşadası
        #AFAD
        #tsunami
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