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Küşleme nedir, neyden yapılır? Küşleme hayvanın neresi?

Gaziantep ilinden tüm Türkiye’ye yayılan küşleme et severlerin ilgi odağı. Ağır ateşte, sekiz dakika gibi kısa bir sürede pişirilen küşleme için sadece Gaziantep ilinde 5 bin kuzu kesilmektedir. Küşleme nedir? Küşleme neden yapılır? Küşleme hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik…

Küşleme Nedir, Neyden Yapılır? Küşleme Hayvanın Neresi?
HABERTURK.COM

Gaziantep’in en sevilen lezzeti küşlemedir. Genellikle erkek kuzudan yapılır. Neyden yapılır? Küşleme hayvanın neresi? Küşleme hakkında tüm merak edilenler haberimizde…

Küşleme Nedir

Küşleme; kuzuların omurga bölümünden uzunlamasına iki tane olan ve yaklaşık 100-150 gr civarında çıkan uzun et parçasıdır. Az miktarda çıkmasına rağmen oldukça doyurucu, yağsız, yumuşak bir ettir. Kebap için uygun olan küşleme Gaziantep’in vazgeçilmez yemeğidir. Dananın bonfilesi ne ise kuzunun küşlemesi de odur.

Küşleme Neyden Yapılır

Küşleme Gaziantep’ten tüm Türkiye’ye yayılmış bir yemektir. Bu nedenle Antep’in ustaları küşleme yemeğinin tarifini belirlemiş, tadını tescillemiştir. Küşleme neyden yapılır? İşte tarifi…

Malzemeler

  • 750 gram küşleme
  • Yarım yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • Zeytinyağı
  • Tercihe göre bal
  • Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

  1. Domates salçası, yoğurt, zeytinyağı, tuz ve karabiberi bir kabın içinde iyice karıştırın.
  2. Karıştırılan malzemelerin içine büyükçe doğranmış küşlemeleri ekleyin.
  3. Karışım tüm ete eşit bir şekilde yayıldıktan sonra üzerini kapatarak yaklaşık 1 saat buzdolabında bekletin.
  4. Ardından tavada pişirin.
  5. Arzu ettiğiniz malzemelerle servis edebilirsiniz.

Küşleme Neden Yapılır

Gaziantep’e ait olan küşleme, hem lezzeti hem de insan vücuduna yararları bakımından tercih edilen et yemekler arasında yerini almıştır. Küşlemenin yararları nelerdir? İşte cevabı..

Küşleme;

  • Kasların güçlenmesinde etkilidir
  • Yorgunluğun karşı oldukça etkilidir.
  • B12 vitamini bakımından zengindir.
  • Antioksidan açısından güçlüdür
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Küşleme Hayvanın Neresi

Kuzunun bonfilesi sayılan küşleme, kuzunun en önemli kısmıdır. İki parmak kalınlığında olan parça, bir koyundan sadece iki tane çıkmaktadır. Küşleme yaklaşık 100-150 gram ağırlığında, boyu ise 10-12 cm’dir. Izgarada ya da tavada bütün olarak da pişirilebilmektedir.

Küşleme Hayvanın Neresinden Olur

Koyunların omurga kısmında uzun bir şekilde bulunan löp ettir. Hayvanın iç organlarına yakın bir yerde yer almaktadır. Hayvanın böbreklerinin etrafında içe doğru bakan bir parça olmasıyla da dikkat çekmektedir. Sinir içermediği için yumuşak ve pişmesi kolay bir ettir.

Küşlemenin sakatat olduğu düşünülse de, küşleme bir sakatat çeşidi değil; bir et çeşididir. Gaziantep’te keşfedilen ve Antep mutfağında yerini alan küşleme, tüm Türkiye’de sevilen bir yemek olmuştur.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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