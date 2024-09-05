Kütahya Otogarı'nın işletmesi 13 yıllığına Bursa merkezli özel bir firmaya verildi.

Kütahya Belediyesi'nin ağustos ayı meclis, komisyon ve encümen toplantılarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin daha iyi işletilerek şehre kazandırılması amacıyla özel bir firmaya devir teslimi ile ilgili karar alındı.

Terminal işletmesinin 13 yıllığına (3 Ocak 2038) devrini ilişkin kararla ilgili sözleşme, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile Bursa merkezli şirket yetkilileri arasında imza altına alındı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Akaryakıt ve LPG istasyonu yapılması, şehirler arası terminalin modernizasyonu ve bütünsel anlamda işletilmesi ile ilgili devir teslim işlemi ekleriyle birlikte sağlanmıştır. 13 yılın sonunda Kütahya'mıza, Kütahya Belediyemize devri tekrar sağlanacak olup, işletilmesi sürecinde de belediyemiz kanunlar çerçevesinde tüm haklarını takip ederek, doğru yönetilmesi noktasında takipçi olacaktır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlar getirmesini diliyoruz. Kütahya Belediyesi ile firma arasında imzalanan devir sözleşmesi ile 2038 yılında terminal hem daha modern bir yapıya kavuşacak hem de kazandırılacak akaryakıt istasyonu ile daha işlevsel hale getirilecek" dedi.