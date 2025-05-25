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        Haberler Magazin Kutlu Payaslı, hayatını kaybetti

        Kutlu Payaslı, hayatını kaybetti

        Türk sanat müziğinin önde gelen sanatçılarından Kutlu Payaslı, hayatını kaybetti. Payaslı'nın liyâkat madalyası ve 'Devlet Sanatçısı' ünvanları bulunuyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 12:52 Güncelleme: 25.05.2025 - 12:53
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        Devlet sanatçısı vefat etti
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        Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı, 89 yaşında hayatını kaybetti.

        1936'da Amasya’da doğan Kutlu Payaslı, Türk sanat müziğinin önde gelen sanatçılarındandı.

        Aynı zamanda bestekâr, olan Kutlu Payaslı, 1955'te TRT Ankara Radyosu ile başladığı sanat kariyerinde birçok besteye imza attı. Bazı eserleri şöyle; 'Bu Şarkı Senindir Dinle Sevgili', 'Seninle Doluyum Kopamıyorum', 'Hayat Ne Güzel Hayat Ne Hoştur'...

        1968'de Ürdün Kralı Hüseyin bin Talal, liyâkat madalyasıyla ödüllendirilen Kutlu Payaslı, 1971'de 'Yılın Erkek Şarkıcısı' ödülüne lâyık görüldü.

        1998'de 'Devlet Sanatçısı' ünvanını alan Kutlu Payaslı'nın cenazesi, Bursa Ulucami’de kılınan öğle namazından sonra Bursa’da defnedildi.

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        #Kutlu Payaslı
        #Türk sanat müziği
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