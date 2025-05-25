Kutlu Payaslı, hayatını kaybetti

Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı, 89 yaşında hayatını kaybetti.

1936'da Amasya’da doğan Kutlu Payaslı, Türk sanat müziğinin önde gelen sanatçılarındandı.

Aynı zamanda bestekâr, olan Kutlu Payaslı, 1955'te TRT Ankara Radyosu ile başladığı sanat kariyerinde birçok besteye imza attı. Bazı eserleri şöyle; 'Bu Şarkı Senindir Dinle Sevgili', 'Seninle Doluyum Kopamıyorum', 'Hayat Ne Güzel Hayat Ne Hoştur'...

1968'de Ürdün Kralı Hüseyin bin Talal, liyâkat madalyasıyla ödüllendirilen Kutlu Payaslı, 1971'de 'Yılın Erkek Şarkıcısı' ödülüne lâyık görüldü.

1998'de 'Devlet Sanatçısı' ünvanını alan Kutlu Payaslı'nın cenazesi, Bursa Ulucami’de kılınan öğle namazından sonra Bursa’da defnedildi.