Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Aydın'ın Kuyucak, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde 900 eakım ve üzeri mahallelerde geççi domates üretiminin yaygınlaştırılması projesi ile 24-27 Mayıs tarihlerinde 736 çiftçiye yüzde 75 bakanlık katkısı ile dağıtımı gerçekleştirilen 275 bin adet domates fidesi için hasat töreni gerçekleştirildi.