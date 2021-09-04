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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA! Kuyumcuya giren silahlı soyguncu neye uğradığını şaşırdı! - HABERLER
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Kuyumcuya giren silahlı soyguncu sert kayaya çarptı!

Gaziosmanpaşa'da kuyumcuya giren silahlı soyguncu çalışanlar tarafından etkisiz hale getirildi. Şüpheli polise teslim edilirken, çalışanlar, şüpheliyi etkisiz hale getirip, darbettiği anlar kameralara yansıdı.

SON DAKİKA! Kuyumcuya giren silahlı soyguncu neye uğradığını şaşırdı! - HABERLER
Kuyumcuya giren silahlı soyguncu neye uğradığını şaşırdı!
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DHA

Olay sabah saatlerinde İmam Hatip Lisesi Caddesi'nde bulunan kuyumcuda yaşandı. İddiaya göre, elinde silah olan bir kişi kuyumcuya girdi. Kuyumcu çalışanları ise şüpheliye direndi. Şüpheli ile çalışanlar arasında arbede çıktı. Bu sırada Kuyumcu sahibi Şeref Turan, şüphelinin üzerine hamle yaparak onu etkisiz hale getirdi. Şüpheli bir süre darbedildi. Durum polis haber verildi. Dükkan önüne çıkarılan şüpheli, polise teslim edildi. Çıkan arbedede 2 çalışan da yaralandı.

O ANLAR KAMERADA

Soygun girişimi ve yaşanan arbede saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin elinde silahla içeri girmesi ve etkisiz hale getirilmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise dışarıya çıkarılan şüpheli polise teslim edildi.

"SİLAHI ALDIM DUVARA DOĞRU İTTİM"

Kuyumcu sahibi Şeref Turan, "İçeri biri geldi. Silah doğrulttu bize. Silah doğrultunca, ben silahını aldım duvara doğru ittim. Daha sonra üzerime doğru çekmeye başladım. Diğer arkadaşlar da onun üzerine çullandı. Biraz boğuştuk, yakaladık onu. Kaçmaya çalıştı izin vermedik. Ondan sonra emniyet mensupları geldi, götürdüler. Çalışanımız ve kardeşim yaralandı. Şu anda hastanedeler." dedi.

Arbedede koluna cam girdiği için yaralanan Enes Turan ise, "İçeride bir arbede yaşandı. Benim koluma cam parçası geldi. Ondan dolayı yaralandım." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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