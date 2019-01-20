Kuzey İrlanda'da, Cumartesi gecesi Londonderry'de gerçekleşen bombalı araç patlamasıyla ilgili olarak 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kuzey İrlanda polisi gözaltına alınan kişilerin 'Yeni IRA' üyesi olduklarından şüphelenildiğini duyurdu. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamanın örgütün eylem yapma kapasitesini arttırdığı anlamına gelmediğini ancak tehdidin devam ettiğini vurgulandı.

Yeni IRA, 30 yıl süren düşük yoğunluklu savaşın ardından 1998'de imzalan barış anlaşmasıyla ortaya çıkan küçük gruplardan birisi olarak biliniyor. Grup son yıllarda nadiren de olsa bu tarz saldırılar gerçekleştiriyor.

Son olarak, Brexit'in ardından İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda arasına tekrar fiziki sınır konulması ihtimali, çatışmalı günlere yeniden dönülebileceği endişesi yaratmıştı. Bombalı araç saldırısı, Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda sınırıyla ilgili madde nedeniyle reddedilmesini takip eden günlerde meydana geldi.