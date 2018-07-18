Ünlü şarkıcı Kıraç, KKTC 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Temmuz’u 20 Temmuz’a bağlayan gece Girne Alsancak’taki Yavuz Çıkarma Plajı’nda düzenlenecek “Şafak Nöbeti”nde sahne alacak. Konser öncesi duygularını Habertürk'ten Arif Hür'e anlatan Kıraç, "Kuzey Kıbrıs, anavatanın ayrılmaz bir parçası, bizler için çok özel bir bölgedir. Adanın özgürlük bayramında ve de çıkarma yapılan alanında şarkılarımı söylemek gurur verici olacak" ifadelerini kullandı.

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