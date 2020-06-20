Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden yok? sorusu izleyicilerin gündeminde. Kuzey Yıldızı İlk Aşk en son geçen hafta Cumartesi günün yayınlanan 29 bölümle ekranlara gelmişti. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk ile ilgili detaylar...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK NEDEN YOK?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, geçen hafta yayınlanan 29. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizi yeni sezonda kaldığı yerden devam edecek.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın resmi Instagram hesabında da "Değerli Takipçilerimiz; Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13 Haziran Cumartesi günü yayınlanan 29. Bölümüyle sezon finali yapmıştır. Yeni sezonda görüşmek üzere..." mesajı paylaşıldı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 29. SON BÖLÜM İZLE

Kuzey ile Yıldız, Pamuk sayesinde bir aile olabildiklerini görseler de iki inatçı aşığın kendileriyle ve geçmişleriyle olan hesaplaşması bitmedi. Bunun üzerine terapist, ikiliye huzuru bulmaları için yoga yapmalarını önerdi. Mollaoğlu ve Kadıoğlu ailelerinin hep birlikte yaylada eğlendikleri dakikalar ekran başındakilere keyifli anlar yaşattı. Herkes hayatından memnun gibi görünse de bazılarının başı yine dertten kurtulamadı.

KUZEY YILDIZI 29. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Nahide'yi mutlu etmeye çalışan Sefer perişan olurken, bacanaklar da kızlarla görüşebilmek için türlü belaların ortasında kaldı. Cihan, Pembe'yi istemek için geldiği yaylada Poyraz ile güreşirken; Poyraz, Cihan'ın altında kalarak zor anlar yaşadı. Kuzey için de işler istediği gibi gitmedi. Yıldız'ın peşinden ayrılmayan Kuzey istediği karşılığı alamadı ancak başlarına gelen bir olay ilişkilerinde adeta dönüm noktası oldu. Nahide'ye bal almaya çalışan Kuzey ve Yıldız'ı arı sokunca gerilim arttı. İkili nefes almakta zorlanırken onları kurtaracak iğneden yalnızca bir tane vardı. Kuzey hiç tereddüt etmeden tercihini yaptı ve kendi hayatını değil, Yıldız'ı kurtardı. Kuzey'in yaptığı tercih karşısında tüm inadı kırılan Yıldız final sahnesinde Kuzey'i öperek onu her zamankinden daha çok sevdiğini söyledi. Kuzey hiç beklemediği bu hareket karşısında şoke olurken, "Kuzey ve Yıldız aşkında bundan sonra neler olacak?" sorusu şimdiden merak uyandırdı.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ

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