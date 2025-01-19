Kylie Jenner'a özel jet tepkisi: Yılbaşından bu yana 11 kez uçtu

Kylie Jenner, özel jetinin 1 Ocak'tan bu yana 11'inci uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından 'iklim suçlusu' olarak etiketlendi.

Ablası Kim Kardashian, oyuncu Leonardo DiCaprio gibi ünlü yıldızlara karşı özel jetle aşırı uçma konusunda artan tepkilere rağmen, realite şov yıldızı ve milyarder iş kadını Kylie Jenner, 2025'te özel jet kullanımını en aza indirmek için hiçbir plan yapmamış gibi görünüyor.

Kylie Jenner'ın 85 milyon dolarlık lüks uçağı, yılbaşından bu yana 11 kez uçtu ve jet, 16 Ocak'ta bir günde üç uçuş gerçekleştirdi.