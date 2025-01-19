Kylie Jenner'a özel jet tepkisi: Yılbaşından bu yana 11 kez uçtu
Kylie Jenner, 85 milyon dolarlık lüks uçağıyla; yılbaşından bu yana 11 kez, 7 Ocak'ta Los Angeles'taki orman yangınları çıktığından beri 8 kez uçtu. Küresel ısınmaya katkıda bulunmakla ve dolayısıyla yangınlara yol açmakla suçlanan Jenner, 'iklim suçlusu' ve 'eko-terörist' ilan edildi
Kylie Jenner, özel jetinin 1 Ocak'tan bu yana 11'inci uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından 'iklim suçlusu' olarak etiketlendi.
Ablası Kim Kardashian, oyuncu Leonardo DiCaprio gibi ünlü yıldızlara karşı özel jetle aşırı uçma konusunda artan tepkilere rağmen, realite şov yıldızı ve milyarder iş kadını Kylie Jenner, 2025'te özel jet kullanımını en aza indirmek için hiçbir plan yapmamış gibi görünüyor.
Kylie Jenner'ın 85 milyon dolarlık lüks uçağı, yılbaşından bu yana 11 kez uçtu ve jet, 16 Ocak'ta bir günde üç uçuş gerçekleştirdi.
Ünlülerin özel jet uçularını takip eden CelebrityJets adlı internet sitesinin istatistiklerine göre, uçuşlar bugüne kadar yaklaşık 162 ton karbondioksit emisyonu yaydı. Sera gazı eşdeğerleri hesaplayıcısına göre, bu miktar 33 evin bir yıllık elektrik kullanımına eşdeğer.
Kylie Jenner'ın jetinin 11 uçuşundan 4'ü bir saatin altındaydı ve jet, bu yolculuklardan birinde havada şaşırtıcı derecede kısa bir süre, sadece 15 dakika geçirdi.
Jet ayrıca, 7 Ocak'ta Los Angeles'taki orman yangınları çıktığından beri 8 kez uçtu. Küresel ısınmaya katkı sağladığı düşünülen özel jet kullanımı, yangınların da bu nedenle ortaya çıktığı ve söndürülemediği gerçeği ortadayken büyük tepkilere yol açtı.
Kendi adını verdiği kozmetik markasının sahibi olan Jenner, tepki çeken özel jet uçuşlarına devam ederken, Los Angeles yangınları için markasının Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Altadena'daki gençlerin kendilerini tekrar güvende hissetmelerine ve kendileri gibi hissetmelerine yardımcı olmak için cilt bakımı, vücut, saç ve makyaj ürünleri bağışlayacağını açıkladı.
Açıklamada; "Los Angeles'taki yangınların yol açtığı yıkımı görmek bizi gerçekten üzdü. Bu kadar çok insanın tahliye edilmeye zorlanmasını izlemek ve her şeyini kaybedenlerin hikâyelerini duymak çok üzücü ve anlaşılması zor" ifadesini kullandı.
Bu paylaşım, jet kullanımına yönelik tepkilere yol açtı ve bir takipçisi Kylie Jenner'a "Gücünü buna göre kullan" dedi.
Bir başka takipçisi; "Los Angeles'ta daha sıcak hava ve orman yangınlarına katkıda bulunan özel bir jetle Paris'e gittiğini ve bunu yılda birçok kez yaptığını biliyoruz. Sonra losyonunla orta sınıf Los Angeles yangın mağdurlarına yara bandı yapıştırmak korkunç" diye yazdı.
Şimdilerde oyuncu Timothee Chalamet ile aşk yaşayan iki çocuk annesi Jenner, Celebrity Private Jet Tracker'a göre, 2024'te 195 uçuş yaptı.
Jet kullanımına yönelik öfke, Güney California'nın büyük alanlarını cehenneme çeviren, 40 bin dönümlük alanı küle çeviren ve 27 kişinin ölümüne yol açan çok sayıda yangın karşısında daha da arttı.
Sosyal medyada Jenner'ı eleştirenlerden biri, "Umursamıyorlar. Asla umursamayacaklar. Kylie'nin bağış bağlantıları paylaşması göstermelik" diye yazdı.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı; "Kylie, çok sahte. Yangınların başlamasına özel jetinin aşırı kullanımıyla büyük katkıda bulunan biriyken ve yangınlar hala devam ederken günlerdir jetini kullanıyor" tepkisini gösterdi.
Kylie Jenner'a yönelik 'eko-terörist' benzetmesi yapıldı.