Şarkıcı Lady Gaga, Paper dergisinin kapak yüzü oldu. Gaga'nın fotoğrafları üç boyutlu tarama ortamında Belçikalı sanatçı Frederik Heyman ve yaratıcı yönetmen Nicola Formichetti tarafından oluşturuldu.

Hayatıyla ilgili de açıklama yapan şarkıcı, "Yaptığım sanattan asla pişman olmadım" diyerek şu ifadelere yer verdi:

Mutluluk o kadar da basit bir şey değil. Ben klinik depresyon hastasıyım. Beynimdeki dopamin ve serotonin aynı yönde ilerlemiyor bu nedenle o duyguya ulaşamıyorum. Birileri bana 'Haydi ama mutlu ol' dediği zaman da onlara küfrediyorum.

Ünlü şarkıcı bir süredir Michael Polansky ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda Lady Gaga, sevgilisiyle çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından yayınlamıştı.