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Haberler > GÜNDEM > Bu acıya yürek dayanmaz! İki aile böyle ölüme gitti!

Lastik bot faciasından Iraklı iki ailenin dramı çıktı

Kuşadası Körfezi açıklarında sabaha karşı alabora olan lastik bottan sağ kurtulanların yaşadığı dram yürekleri dağlıyor. 2 kişi kapasiteli olmasına rağmen 13 kişinin bindiği lastik botun alabora olması sonucu 9 kaçak göçmenin boğulduğu faciada 4 yaşındaki oğluyla sağ olarak kurtulan Irak uyruklu bir baba eşi ve 3 çocuğunu, Irak uyruklu bir başka baba ise eşi ve 4 çocuğunu kaybetmenin acısını yaşıyor.

09.08.2018 - 17:00 | Güncelleme: İHA

 

Eşi ve dört çocuğuyla umuda yolculuk için Kuşadası’ndan bindikleri lastik botun alabora olmasıyla eşi ve 3 çocuğunu kaybedip, faciadan 4 yaşındaki oğlu Muhammed ile sağ kurtulan Irıklı Soner Rad, aile başına 3 bin dolara anlaştıkları organizatörün isteğiyle İzmir’den Kuşadası’nda geldiklerini belirterek, "2 aile için toplam 6 bin dolara anlaştık. Toplam 6 organizatör vardı ve 3’ü Suriyeliydi. Bize çok kötü mumele yaptılar. Lastik botun yanına gelince yelek olmadan bizi bindirmeye kalktılar, ben yelek istedim, olmadığını söyleyip ellerindeki silahla tehdit ederek bizi zorla lastik bota bindirdiler “ dedi.

KIZIM ELİNİ UZATTI TUTAMADIM

Lastik botu Suriye uyruklu organizatörün kullandığını belirten Rad, “ Biraz ilerledikten sonra bir telefon geldi ve botu kullanan Suriye uyruklu organizatör suya atlayarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada karışıklık çıktı ve bot batmaya başladı. Botta eşim ve 4 çocuğum vardı. Ben hemen 4 yaşındaki oğluma uzandım. Bu sırada kızım bana uzanmaya çalıştı ama onu kurtaramadım. Gözlerimin önünde 3 çocuğum ve eşim boğuldu. Büyük bir çaresizlik yaşadım “ diye konuştu.



AİLESİNİN TÜM FERTLERİNİ KAYBETTİ

Faciadan sağ olarak kurtulanlar arasında yer alan bir başka Irak uyruklu Ahmed Rahad ise Irak’tan 20 gün önce Türkiye’ye geldiklerini belirterek, “Konuşacak hiçbir şey yok“ dedi. Kuşadası Devlet Hastanesi morgunda faciada ölenleri teşhis eden ve gözyaşı döken kaçak göçmenin de olayda ailesinin tüm fertlerini oluşturan dört çocuğu ve eşini kaybettiği ortaya çıktı.
Bilindiği gibi, sabah 03.25 sıralarında Kuşadası Körfezi açıklarında bir kaçak göçmen botunun battığı yolundaki ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olaya müdahale etti. Sahil Güvenlik uçağı tarafından yeri tespit edilen lastik botla ilgili 2 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik helikopteri de arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonucu sahil güvenlik botları tarafından 1’i kadın 4 kaçak göçmen sağ olarak kurtarılırken, Irak uyruklu 7’si çocuk ve 2’si kadın göçmenin ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Boğularak hayatlarını kaybeden Irak uyruklu göçmenlerin cesetleri Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kurtarılan kaçak göçmenlerin verdiği ifadeler doğrultusunda, kayıp olmadığı ve batan lastik bota 12 Irak uyruklu, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 13 kişi bindiklerini söylediler.

SURİYE UYRUKLU İNSAN KAÇAKÇISI GÖZALTINDA 

Bu arada, Kuşadası Körfezi’nde yaşanan kaçak göçmen faciasının ardından Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, faciadan sağ olarak kurtulanların ifadesini aldı. Yapılan araştırmada alabora olan tekneden sağ olarak kurtarılan Suriye uyruklu göçmenin insan tacirliğini organize eden 6 kişiden biri olduğu ortaya çıktı. Kaçak göçmenlerin ifadesinin ardından KOM ekipleri tarafından kaçak göçmenleri para karşılığı yurt dışına kaçırmaya çalışan ve alabora olan tekneden sağ kurtulan Suriye uyruklu insan taciri gözaltına alındı. Faciadan sağ kurtulan kaçak göçmenler tarafından teşhis edilen ve gözaltına alınan Suriye uyruklu insan kaçakçısı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan araştırmada faciaya yol açan insan kaçakçılığını aile başına 3’er bin dolara organize eden insan kaçakçılarının toplam 6 kişi olduğu belirlenirken, polis 2’si Suriye uyruklu 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 20 dakika önce
    ey Allahim ne buyuk bi acı.
  • Misafir 21 dakika önce
    suriyelilere bak pis işlerle ülkemizde iş yapmaya başlamış bunlara fırsat verenlere lanet olsun
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