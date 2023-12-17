Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Transfer Borsası Leipzig'de oynayan Emil Forsberg'in yeni takımı MLS ekibi New York oldu - Futbol Haberleri

        Leipzig'de oynayan Emil Forsberg'in yeni takımı MLS ekibi New York oldu

        Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekiplerinden New York Red Bulls, Leipzig forması giyen 32 yaşındaki İsveçli futbolcu Emil Forsberg'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 17:36 Güncelleme: 17.12.2023 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emil Forsberg'in yeni adresi New York
        ABONE OL
        ABONE OL

        Leipzig forması giyen 32 yaşındaki İsveçli futbolcu Emil Forsberg, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekiplerinden New York Red Bulls'a transfer oldu. New York Red Bulls, İsveçli oyuncunun transferini resmi hesabından açıklandı.

        ABD Major Futbol Ligi (MLS) temsilcisi New York Red Bulls, yeni sezon hazırları kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Alman ekibi Leipzig forması giyen İsveçli futbolcu Emil Forsberg’i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. 32 yaşındaki futbolcu ara transfer döneminde yeni takımına katılacak.

        Emil Forsberg, bu sezon Bundesliga’da 13 maçta forma giyerken, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'