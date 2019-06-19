Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu'nun oturduğu, başrollerini ise Burak Sevinç ve Melis Sezen paylaştığı Leke dizisi, 18 Haziran Salı akşamı sezon finali ile damga vurmuştu. Leke'nin geçtiğimiz haftaki bölümünde Cem ve Yasemin arasındaki gerginlik damga vurmuştu.

LEKE DİZİSİ'NİN KONUSU

Yasemin'in hikayesi Almanya'da başlamış, hayatın iniş çıkışları içinde kendini yetiştirme yurdunda bulmuştur. Ancak yaşamaktan korkmamış, hukuk fakültesine girmeyi başarmıştır. Artık hem okuyup hem de çalışmaktadır. Hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat'ın ameliyatı için para biriktirmektedir.

Cem, varlıklı bir ailenin iki çocuğundan büyük olanıdır. Çocukken annesi Belkıs ve babasını ayrı düşüren, hayatlarını alt üst eden bir olaya tanık olmuştur… Cem; işinde başarılı, parlak bir adam olur. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden kadınlara mesafeli ve güvensizdir.

Yasemin ve Cem'in hayatı; Cem'in şirketinin organizasyon gecesinde yaşanan bir olayla kesişir. İki kırık kalp, iki yaralı ruh… Karanlık sırların, ihtirasların, entrikaların arasında yeşermeye çalışan saf bir aşk… Gurur mu galip gelecek aşk mı?

LEKE'NİN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yasemin, yaşadıklarını Cem'in yüzüne haykırır. Cem'in kendisine inanmayacağını anlayan genç kız, Cem'in kendisine evlenme teklifi edeceğini öğrenince yıkılır. Fakat, Cem'in söylediği bir cümle Yasemin'in sevdiği adama tokat atmasına neden olur. Şirin, Birkan'ın Serpil'in kardeşi olduğunu öğrenmesiyle işler iyice karışır. Serpil, Yasemin'in kendisini ele vermemesi için Murat'ı kaçırarak Yasemin'i tehdit eder. Ekber'in eline geçen ses kaydı Cem'in Yasemin'e olan düşüncelerini değiştirecek mi? Ekber'in eline geçen ses kaydında ne var? Murat, kurtulacak mı?