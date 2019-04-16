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BURAK SEVİNÇ (CEM YENİLMEZ)

1985 İstanbul doğumlu olan Burak Sevinç, Şirin Kılavuz ile dünya evine girdi. Daha önce pek çok prejede yer alan Burak Sevinç, asıl çıkışını Söz dizisinde yaptı. Cem Yenilmez karanteri ise kendinden emin, dikkat çekici, itibar sahibi, genç ve bekar bir iş adamı. Marine Marine Holding’in Ceo Yardımcısı. Dışarıdan oldukça mesafeli görünen biri. Duygusallıkla uzaktan yakından bağı olan hiçbir şeyden hoşlanmıyor. Aile tanımına inanmıyor. Aşka inanmıyor. Kadınlara güvenmiyor. Bütün hayatı işi. Başarılı olmak onun için her şeyden daha önemli. Kazanmak hayattaki tek amacı. Ve bu kazanma hırsı aslında çok da parayla ilgili değil. Çünkü zaten yeterince zengin. Kazanmak, artık onda önüne geçemediği ve çok kolay becerebildiği bir alışkanlık haline gelmiş. Cem’in kendine kurduğu bu dünya karşısına Yasemin’in çıkmasıyla alt süt oluyor. Çünkü Yasemin tanıdığı hiçbir kadına benzemiyor ve Cem’in bütün ezberini bozuyor.