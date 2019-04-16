Leke dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Leke İstanbul'da çekiliyor. Dizinin nerede çekildiğinim yanında oyuncu kadrosu da merak ediliyor. İşte ilk bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek Leke dizisi oyuncuları...
BURAK SEVİNÇ (CEM YENİLMEZ)
1985 İstanbul doğumlu olan Burak Sevinç, Şirin Kılavuz ile dünya evine girdi. Daha önce pek çok prejede yer alan Burak Sevinç, asıl çıkışını Söz dizisinde yaptı. Cem Yenilmez karanteri ise kendinden emin, dikkat çekici, itibar sahibi, genç ve bekar bir iş adamı. Marine Marine Holding’in Ceo Yardımcısı. Dışarıdan oldukça mesafeli görünen biri. Duygusallıkla uzaktan yakından bağı olan hiçbir şeyden hoşlanmıyor. Aile tanımına inanmıyor. Aşka inanmıyor. Kadınlara güvenmiyor. Bütün hayatı işi. Başarılı olmak onun için her şeyden daha önemli. Kazanmak hayattaki tek amacı. Ve bu kazanma hırsı aslında çok da parayla ilgili değil. Çünkü zaten yeterince zengin. Kazanmak, artık onda önüne geçemediği ve çok kolay becerebildiği bir alışkanlık haline gelmiş. Cem’in kendine kurduğu bu dünya karşısına Yasemin’in çıkmasıyla alt süt oluyor. Çünkü Yasemin tanıdığı hiçbir kadına benzemiyor ve Cem’in bütün ezberini bozuyor.
MELİS SEZEN (YASEMİN ADIVAR)
Güzel, zarif, duru bir kadın Yasemin. Onunla aynı ortamda olup da onu fark etmemek mümkün değil. Güzel olmanın da ötesinde onu farklı kılan şey duruşu. Yasemin kendi doğruları ile yaşayan, dürüst, sözünü sakınmayan, inandığı şeyi sonuna kadar savunan, çalışkan, inatçı, kararlı genç bir kadın. Kardeşi Murat ile birlikte yetimhanede büyümüş. Murat’ın kulakları duymuyor. Murat’ın velayetini almak için uğraşıyor. Bir yandan da Murat’ın ameliyatı için para biriktiriyor. Hukuk okuyor ve aynı zamanda bir organizasyon şirketinde çalışıyor. Yetimhaneye geldiği gün tanıştığı Şirin hayattaki en yakın dostu.
MEHMET BOZDOĞAN (BİRKAN ATILGAN)
Mehmet Bozdoğan, 4 Haziran 1977'de Berli'de dünyaya geldi. Birkan Atılgan ise Serpil'in kardeşi. Çok zeki ama zekasını kötülüğe kullanan kirli bir polis. Yaptığı her eylemde son derece sistemli ve dikkatli. Empatiden yoksun. Çevresindeki tüm insanları kendi kontrolünde tutmak istiyor. Kontrolü dışına çıkmak isteyen herkese karşı acımasız. Ama kendinden daha güçlü insanlar söz konusu olduğunda otoriteye boyun eğme konusunda da oldukça becerikli.
SELEN UÇER (SERPİL ZENGİN)
Selen Uçer, 5 Mayıs 1983'te dünyaya geldi. Avusturya Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi'nin kimya bölümünü bitirdi. Üniversite yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları'nda yer aldı. Ayrıca yarı zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'ne devam etti. Bir yıl Akademi İstanbul'da burslu olarak eğitim gördü. Chicago'daki Roosevelt Üniversitesi'nde yine burslu olarak yüksek lisans yaptı. Yazdığı Amerikan Rüyası adlı oyun, Off-Broadway'de Ensemble Theater tarafından sahnelendi. Serpil Zengin ise Birkan’la birlikte dağılmış, parçalanmış kötü bir ailenin çocukları. Bu hayatta birbirlerinden başka hiç kimseleri yok. Birbirlerini hem çok seviyorlar hem de birbirlerinin gözlerini oyuyorlar. Serpil'in sahip olduğu bir organizasyon şirketi var. Yasemin, bu şirkette çalışıyor.
TUĞÇE AÇIKGÖZ (ŞİRİN ACAR)
Sempatik, güzel bir kız. Yasemin’in yetiştirme yurdundan en yakın arkadaşı. Bilerek hiç kimseye kötülük yapmıyor. Ama zorda kalırsa da kendi çıkarını düşünüyor. Yasemin kadar akıllı, eğitimli ya da donanımlı değil. Bulabildiği tek iş Serpil’in şirketindeki stant mankenliği işi...
SELAHATTİN PAŞALI (ARDA YENİLMEZ)
Delifişek, asi, kibirli, öfkeli genç bir adam. Özel bir üniversitede yıllardır iktisat öğrencisi. Halası Ferhan Arda’ya annelik yapmış. Arda abisinin gölgesinde kalarak büyümüş. Zaman geçtikçe Cem’in başarılarının, karakterinin, gücünün altında ezilmiş. Abisinin yanında kendini bir hiç gibi hissediyor. Bu yüzden abisine karşı hep öfkeli.
NURİNİSA YILDIRIM (FERHAN YENİLMEZ)
Hiç evlenmemiş, kendisini Arda ve Cem’e adamış bir kadın. Görünürde çocuklar için kendi hayatından vazgeçmiş olsa da aslında annelik duygusunu böyle gidermeye çalışmış...Hayattaki tek amacı Belkıs’ı yok etmek.
TOLGA GÜLEÇ (MEHMET TUNA)
Genç bir iş adamı. Marine Marine Holding Ceo Yardımcısı. Çok iyi bir çevreden gelen, iyi eğitimli ama hırsları kendini aşan bir adam. Hayattaki tek rakibi Cem.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.