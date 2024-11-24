Lena Chamamyan: Savaşı durduramam ama insanlarla konuşabilirim

Filistin, Tunus, Yemen ve Sudan gibi çeşitli Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin müzik mirasını sahneye taşıyan Lena Chamamyan, geleneksel halk şarkılarını yeniden ele alarak, Batılı müzik formları ile harmanlıyor. Chamamyan, yeni turnesi kapsamında Ankara, Bursa ve İstanbul'da konser verdi.

Lena Chamamyan, müzikal yolculuğunu ve sanatçı olarak yaşadığı coğrafyadaki olaylara dair bakışı hakkında konuştu.

"TASAVVUF MÜZİĞİ, HER ZAMAN KALBİMİN KALBİMİN ÇARPMASINA SEBEP OLUYOR" Lena Chamamyan, küçük yaşlardan itibaren müzikle ilişkisinin olduğunu belirterek, sanat hayatının uzun bir yolculuk olduğunu ve bu yolculuğa koroda yer alarak başladığını söyledi. Konservatuvardan sonra profesyonel şarkıcı olma yolculuğunda ilerlediğini dile getiren Lena Chamamyan, sanatında ilham aldığı birçok müzik türü ve müzisyen olduğundan bahsetti.

Lena Chamamyan, enstrümantal projelerden füzyon müzik yapmayı öğrendiğine işaret ederek, "Örneğin caz müzisyeni John McLaughlinin Remember Shakti ile Hindistan'da yaptığı projede, caz ve oryantal Hint müziği arasındaki bu füzyon beni büyüledi. Ayrıca Ermeni, Türk ve Fars müziği, ruhani müzikler. Özellikle tasavvuf müziği, her zaman kalbimin çarpmasına sebep oluyor" diye konuştu.

REKLAM Suriye'de büyürken her zaman Türk müziğine ilgi duyduğunu aktaran Lena Chamamyan, şöyle devam etti: Türkiye'ye ilk geldiğimde 2013 yıllarıydı ve biletler tükenmişti. Ben de 'Beni tanıyorlar mı?, sesimi biliyorlar mı?' diye düşünmüştüm. Bu benim için Türk insanının iyi bir dinleyici olduğu anlamına geliyordu. Türklerin, müzikle, kitaplarla, hikâyelerle ve genel olarak sanatla iyi bağları var. Bu yüzden onların konsere geldiğini görmek, farklı dillerde şarkı söylüyor olmama rağmen dili anlamasalar da bilet almaları, benim için çok şey ifade ediyor.

Lena Chamamyan, aynı anda iki albüm çalışması olduğunu ve birincisini Arapça olarak hazırladığı bilgisini vererek, "Albüm hayatımızda neyi özlediğimizle ilgili olacak. Kaçırdığım şeyler, ülkemle, sevdiklerimle olan ilişkim, özellikle de sürekli seyahat etmemle alakalı. İkinci albümüm ise hayatımızda sahip olduğumuz ikinci şansla ilgili. Adı 'Nil'. Çünkü Mısır'a gittiğimde insanlar çok iyiydi. Bu süre zarfında birçok şarkı yazdım. Bu albümümde de hikâyelerden, hayattaki neşeden ve ikinci şanstan bahsediyorum" ifadesini kullandı.

"SAVAŞLAR HİÇ BİTMEYECEKMİŞ GİBİ HİSSEDİYORSUNUZ" Bir sanatçı olarak Filistin'de yaşananlarla ilgili üzüntüsünü vurgulayan usta müzisyen, şunları kaydetti: Hâlâ savaşları yaşıyoruz. Suriye, Lübnan ve Filistin, hatta Irak... Bu bölgeler gerçekten her zaman savaş ve acıyla dolu. Sanki bu savaşlar hiç bitmeyecekmiş gibi hissediyorsunuz. Sanki bu bizim kaderimizmiş ve bu konuda hiçbir şey yapamıyormuşuz gibi... Aslında yapabileceğimiz şeyin birbirimizi sevmek, birbirimize destek olmak, merhamet etmek, diğer insanların neleri kaçırdığını anlamaya çalışmak olduğuna inanıyorum. İnsanlarda sevdiklerini kaybetmenin öfkesi ve acısı var. Bir sanatçı olarak hissettiğim şeyi yapabilirim. Savaşı durduramam ama insanlarla konuşabilirim. İnsanlardan bize hikâyelerini anlatmalarını isteyebilirim. Suriye'de savaş sırasındaki yolculuğumdan, kendi hikâyelerimi anlatabilirim. Gerçekten üzücü ama keşke bir gün savaş kararlarını veren insanlar, biraz müzik dinleyebilseler ve belki savaşı durdurabilirler, belki..."