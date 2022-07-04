"BEN DE O KADINLARDAN BİRİYİM"

Öte yandan Lena Headey, geçtiğimiz yıllarda cinsel tacize maruz kaldığını açıklamıştı.

Oyuncu, yapımcı Harvey Weinstein'ın, yaşamı boyunca onlarca kadına cinsel saldırıda bulunduğunu ve kendisinin de onlardan biri olduğunu söylemişti.

Fotoğraflar: AP, Reuters