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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lena Headey'e 1,5 milyon dolarlık dava!

48 yaşındaki İngiliz oyuncu Lena Headey'e "Thor: Love and Thunder"daki rolünden vazgeçtiği için 1,5 milyon dolarlık dava açıldı

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  • Lena Headey'e 1,5 milyon dolarlık dava! - Magazin haberleri

    "Game of Thrones", "300 Spartalı", "Barut Kokteyli" gibi projelerde rol alan Lena Headey, "Thor: Love and Thunder"daki rolünden vazgeçti. Headey, bunun üzerine eski ajansıyla davalık oldu.
  • Lena Headey'e 1,5 milyon dolarlık dava! - Magazin haberleri

    Variety'nin haberine göre; Lena Headey'in eski ajansı, yer aldığı sahneleri son düzenlemede kesilen oyuncunun "Thor"daki rolü dahil olmak üzere üç projesinden kendilerine komisyon ödemediği için dava açtı.
  • Lena Headey'e 1,5 milyon dolarlık dava! - Magazin haberleri

    Ajans, Headey'in "Thor: Love and Thunder"dan aldığı ücretin yüzde 7’sine eşdeğer olan komisyonu alamadığını iddia etti.

    Ayrıca "9 Bullets" filmdeki rolünden dolayı oyuncudan 300 bin dolar ve drama dizisi "Rita" için 650 bin dolar daha talep edildiği belirtildi.
  • Lena Headey'e 1,5 milyon dolarlık dava! - Magazin haberleri

    İTİRAZ ETTİ

    Ünlü oyuncu, iddialara itiraz ederken, kendisinin ajansla hiçbir zaman bir sözleşme imzalamadığını da vurguladı.
  • Lena Headey'e 1,5 milyon dolarlık dava! - Magazin haberleri

    "BEN DE O KADINLARDAN BİRİYİM"

    Öte yandan Lena Headey, geçtiğimiz yıllarda cinsel tacize maruz kaldığını açıklamıştı.

    Oyuncu, yapımcı Harvey Weinstein'ın, yaşamı boyunca onlarca kadına cinsel saldırıda bulunduğunu ve kendisinin de onlardan biri olduğunu söylemişti.

    Fotoğraflar: AP, Reuters
  • Lena Headey'e 1,5 milyon dolarlık dava! - Magazin haberleri
  • Lena Headey'e 1,5 milyon dolarlık dava! - Magazin haberleri

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