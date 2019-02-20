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"PİSLİK OLDUĞUNU GÖRÜNCE..."

Onun bu kadar pislik olduğunu görünce düşündüm ve belki de kariyerimin 10 yılını sadece onunla sevişmeyerek heba ettiğimi fark ettim. Çünkü bana sarkıntılık etmeden önce iki kere Miramax yapımında rol almıştım. Daha sonra hiç oynayamadım.