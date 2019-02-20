İngiliz oyuncu Lena Headey, İngiliz gazetesi Sunday Times'a, geçtiğimiz yıllarda cinsel tacize maruz kaldığını açıkladı.
45 yaşındaki oyuncu, yapımcı Harvey Weinstein'ın, yaşamı boyunca onlarca kadına cinsel saldırıda bulunduğunu ve kendisinin de cinsel tacize maruz kalan kadınlardan biri olduğunu söyledi.
"BENİMLE İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİ"
Headey, "Benimle yatmak istedi fakat onu reddettim. Onunla ilişkiye girmeyi reddedince bir daha onun şirketi Miramax'tan (sektörün önde gelen film stüdyolarından) hiç teklif almadım" dedi.
"PİSLİK OLDUĞUNU GÖRÜNCE..."
Onun bu kadar pislik olduğunu görünce düşündüm ve belki de kariyerimin 10 yılını sadece onunla sevişmeyerek heba ettiğimi fark ettim. Çünkü bana sarkıntılık etmeden önce iki kere Miramax yapımında rol almıştım. Daha sonra hiç oynayamadım.
Harvey Weinstein ile ilk kez 2005 yılında düzenlenen Venedik Fim Festivali’nde, 'Grimm Kardeşler' filminin galasında karşılaştığını belirten Lena Headey, "O gün rahatsız edici yorumlar ve jestlerde bulundu" dedi.
"OTEL ODASINA DAVET ETTİ"
Bir sene sonra Los Angeles'ta ikinci kez karşılaştıklarında, Weinstein'ın aşk hayatıyla ilgili sorular sorduğunu ve senaryo gösterme bahanesiyle kendisini otel odasına davet ettiğini söyledi.
Ünlü oyuncu, yaşadığı tacize dair detay verdi: 'Hadi odaya geçelim sana bir senaryo göstereceğim' dedi. 'İş dışında herhangi bir şeyle ilgilenmiyorum ve o asansöre herhangi bir sebepten seninle birlikte binmeyeceğim' diyerek onu reddettim.
İngiliz yıldız, ünlü yapımcının, kendisinden 'hayır' yanıtını alınca 'Sakın bunu kimseye söyleme' diye öfkeli bir şekilde uyarıda bulunduğunu açıkladı.
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