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        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio ile aşk yaşadığı söylentilerine açıklık getirdi

        Leonardo DiCaprio ile aşk yaşadığı söylentilerine açıklık getirdi

        Geçtiğimiz günlerde İtalya'da Leonardo DiCaprio ile birlikte görüntülenen Neelam Gill, haklarında çıkan aşk iddialarına açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 12:22
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        Son olarak ismi Gigi Hadid ile anılan Leonardo DiCaprio, 28 Temmuz'da İngiliz model Neelam Gill ile İtalya'nın gözde tatil beldesi Sardinya'da görüntülenmişti.

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        Leonardo DiCaprio ile Gill'in yatta birlikte objektiflere yansıdıktan sonra aşk yaşadıkları iddia edildi.

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        Neelam Gill, Instagram hesabı üzerinden söz konusu iddialara yanıt verdi.

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        Gill, "Söylentileri açıklığa kavuşturmak için... Ben, Leonardo DiCaprio'nun 'yeni aşkı' değilim. Aslında yakın arkadaşıyla ciddi bir ilişkim var ve bu aylardır sürüyor. Aynı çevrede görüntülenmemizin tek nedeni sevgilimle orada bulunmuş olmam. Umarım bu, tüm yanlış haberlere açıklık getirir" ifadelerini kullandı.

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        Leonarda DiCaprio daha önce Gisele Bündchen, Nina Agdal, Camila Morrone ve Bar Refaeli gibi ünlü modellerle aşk yaşamıştı.

        #Neelam Gill
        #Leonardo DiCaprio
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