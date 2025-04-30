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        Haberler Magazin Levent Ülgen'den nazar açıklaması; "Kurşun döktürmenin bilimsel açıklaması var" - Magazin haberleri

        Levent Ülgen'den nazar açıklaması

        Oyuncu Levent Ülgen, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk oldu. Ülgen, nazar ve kurşun döktürmekle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 08:27 Güncelleme: 30.04.2025 - 08:28
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        "Bilimsel açıklaması var"
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        Levent Ülgen, Bloomberg HT’de Aslı Şafak’ın sunduğu "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında birbirinden çarpıcı açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

        "NAZAR VE KURŞUN DÖKTÜRMENİN BİLİMSEL AÇIKLAMASI VAR"

        Levent Ülgen sözlerine şöyle başladı; “Hurafelere bir inancım yok. Şamanizm’de nazar gibi, kurşun dökmek gibi bazı şeyler var bunun bilimsel bir açıklaması olmadan benim inanmam söz konusu değil. Kurşun dökmenin bilimsel bir açıklaması var benim inandığım. Biz ODTÜ’de deneyler yaparken önümüzde hep kurşun levhalar vardı. Kurşun levhalar zararlı ışınların bize gelmesini engellerdi. Dolayısıyla kurşun yapısı gereği ortamdaki zararlı ışınları hemen absorbe eden bir metal. Kurşun döküldüğü dönemlerde ortama atmosfere havaya bir rahatlık getirdiği için kabul görmüş bir şey. O yüzden kurşun döktürmek, dökülen ortama pozitif ve enerji yayar. Koruyucu olduğuna inanıyorum.”

        "NAZARA İNANIYORUM"

        Ayrıca nazara inandığını söyleyen, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nün yanı sıra ODTÜ Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunu olan Levent Ülgen, "Nazar ve kem göz mesela... İnsan beyni inanılmaz bir elektrik üretim kaynağı aslında. Bunun yayılması da gözde olan bir şey bakışlarla o enerjinin oradan yayıldığına inanıyorum. Dolayısıyla bu ürettiğimiz elektriksel akım, iyi niyetli ise olumlu şeyler yapıyor. Kötü niyetliyse mutlaka kötü bir şeye sebep oluyor ona da biz nazar diyoruz" ifadelerini kullandı.

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        #Levent Ülgen
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