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Son dönemde pek çok sanatçının sağlık durumuyla ilgili çıkan asılsız söylentilere bir yenisi daha eklendi. Sinema ve dizi oyuncusu Levent Ülgen, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan, "Ünlü oyuncu bakın şimdi ne halde! İşte yürek yakan son hali!" paylaşımına büyük tepki gösterdi.

Levent Ülgen yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada çıkan bu haber doğru değildir. Fotoğraftaki kişi ben değilim, o kişiye de şifalar diliyorum. Ayrıca ülkemiz son zamanlarda bir çok sorunla boğuşurken, magazin haber adı altında bu gibi yayınlar yapmak gerçekten ahlaksızlık ve sorumsuzluktur. Bilgilerinize…" ifadelerini kullandı.