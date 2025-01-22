Ferrari nin evi Maranello nun yakınlarında yer alan Fiorano Pisti nde, tecr&uuml;beli B&uuml;y&uuml;k Britanyalı pilotun 2025 sezonuna hazırlık amacıyla d&uuml;zenlenen adaptasyon programının bir par&ccedil;ası olarak ger&ccedil;ekleştirilen testlerde Lewis Hamilton, kırmızı ara&ccedil;la ilk turunu attı. Hamilton, yeni takımı Scuderia Ferrari ye alışma s&uuml;recinin bir par&ccedil;ası olarak takım y&ouml;neticileriyle toplantılar yaptı, fabrika tesislerini gezdi ve &ccedil;alışanlarla tanıştı. Bu sabah ise kırmızı tulumuyla piste &ccedil;ıkarak Formula 1 kariyerinde yeni bir adıma imza attı. Formula 1 tarihinde Michael Schumacher ile birlikte en &ccedil;ok d&uuml;nya şampiyonluğu kazanan pilot &uuml;nvanını paylaşan Hamilton, kariyerinde daha &ouml;nce McLaren ve Mercedes takımları adına yarıştı. 2024 sezonunu pilotlar klasmanında Hamilton, 223 puanla 7. sırada tamamladı. Ferrari ise takımlarda 652 puanla 2. sırada yer aldı.