Leyla Bilginel gündeme gelmesiyle merak edilenler arasına girdi. Leyla Bilginel NewYork'taki bir sperm bankasından çocuk sahibi olan ilk Türk anne olarak kayıtlara geçmişti. Hiç evlilik yapmayan Leyla Bilginel, birkaç sene önce Tayland'ın Phuket Adası'na yerleşmişti. İşte, Leyla Bilginel'e dair tüm detaylar...
LEYLA BİLGİNEL KİMDİR?
Leyla Bilginel, 21 Aralık 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. Leyla Bilginel, 2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren ilk Türk olmuştur. Oğlunun adı Serkan Kayra'dır.
Haber spikeri olarak iş yaşamına başladı. İki yıl yaptıktan sonra bıraktı. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünde okurken, iki yıl devlet tiyatrolarından oyunculuk eğitimi de aldı. Ardından önce reklam filmleri, katalog çekimleri derken oyunculuğa başlamış oldu. Çeşitli dizi filmlerde görev aldı.
2013 yılında "Sevme Yanarsın" adlı tiyatro oyununda görev almıştır. Charles Dyer'in "Taşralı" oyunundan esinlenerek Özdemir Çiftçioğlu tarafından sahneye konulan "Sevme Yanarsın" oyununda Leyla Bilginel, Onur Şenay ve Genco Çağlar ile birlikte sahneye çıktılar.
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