Bir dönemin en başarılı komedi dizilerinden biri olarak gösterilen Leyla ile Mecnun dizisi yeniden çekiliyor. Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'un Exxen için yeniden çekileceğini açıkladı. Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Leyla ile Mecnun yakında Exxen'de yayınlanacak ancak kesin tarih henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı, dizi oyuncuları ile fotoğraf paylaştı ve dizinin yakında başlayacağını duyurdu.

ACUN ILICALI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI: YAKINDA