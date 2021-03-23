Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor?

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve en çok izlenen komedi dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun aynı oyuncu kadrosuyla diziseverlerin karşısına çıkacak.

TV100'den Birsen Altuntaş "Acun Ilıcalı, Sihirli Annem'in ardından Exxen için bir fenomen diziyi daha yeniden çektirecek. Ilıcalı, şimdi de Leyla ile Mecnun'un haklarını aldı. Geçen aylarda 10. yaşı kutlanan diziyi yine Onur Ünlü çekecek. Dizinin eski ekibiyle görüşmeler başladı. Çekimleri yaz aylarında başlaması planlanıyor" açıklamasında bulundu.