Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor!

27.11.2018 - 09:11 | Güncelleme:

Duman’ın solisti Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural, önceki akşam evlendi. Törenden görüntüler, Kıvılcım Ural ile grubun gitaristi Batuhan Mutlugil’in eşi Leyla Mutlugil arasındaki gerilimi zirveye taşıdı

  • 1 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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    Leyla Mutlugil’in 1 yıl önce sosyal medyada yaptığı, “Vokal dersi almak istiyorum, var mı bildiğiniz bir hoca?” paylaşımına Kıvılcım Ural’ın verdiği yanıt, bir kavganın fitilini ateşlemişti.

  • 2 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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    Ural’ın “Önce Türkçe dersi verin buna” mesajı, çok sert bir karşılık almıştı:

  • 3 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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    “Lolita ağzımı açtırma benim. Bana sataşma, zaten rezil oldun. Belirsiz tip seni.”

  • 4 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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    Bu gerilim, Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze düğünüyle yeniden alevlendi.

  • 5 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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    Törenden karelerin Instagram’a düşmesinden hemen sonra Mutlugil Instagram’ın Story bölümünde şu mesajı yayınladı:

  • 6 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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    “Biz de evlendik, kamera yoktu. Hayatımda bu kadar rezil insanlar görmedim. Bir insanın her şeyi mi ucuz olur. Elemanların düğününe tabii ki gitmiyoruz. Çünkü mutluluklarını paylaşmıyoruz.”

  • 7 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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    Batuhan Mutlugil - Kaan Tangöze

  • 8 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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    Leyla Mutlugil - Batuhan Mutlugil

  • 9 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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    Kıvılcım Ural - Kaan Tangöze

  • 10 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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  • 11 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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  • 12 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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  • 13 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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  • 14 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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  • 15 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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  • 16 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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  • 17 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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  • 18 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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  • 19 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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  • 20 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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  • 21 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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  • 22 Leyla Mutlugil-Kıvılcım Ural gerilimi devam ediyor! - Magazin haberleri
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