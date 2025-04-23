Leyla Okay, hayatını kaybetti

'Ferhunde Hanımlar', 'Bizim Evin Halleri', 'Derin Sular' ve 'Teşkilat' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Leyla Okay, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Leyla Okay'ın cenaze bilgileri, kadrosunda yer aldığı Düşkapanı Sanat Merkezi tarafından duyuruldu. Tiyatro, yayımladığı taziye mesajında şu ifadeye yer verdi; "Tiyatromuzun kıymetlisi, sevgili Leyla Okay hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 23 Nisan öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir. Acısı çok büyük… Ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz"

LEYLA OKAY KİMDİR?

1963 Ankara doğumlu oyuncu ve yönetmen, Ankara Devlet Tiyatrosu mezunudur. Tiyatroya lise yıllarında başlayan oyuncu, ilk olarak Ankara Komedi Sahnesi'nde 'Bozuk Para' oyununda sahne aldı. Ardından Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda yer aldı. Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile birlikte kurdukları Kaktüs Kabare'de uzun yıllar çocuk oyunları ve 'Ölelim mi Gülelim mi?' adlı sevilen oyunda rol aldı. Aynı ekiple TRT'de 'Yakıştır' gibi doğaçlama tiyatro programlarında yer aldı.