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        Haberler Magazin Leyla Okay, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Leyla Okay, hayatını kaybetti

        Oyuncu Leyla Okay, hayatını kaybetti. Okay'ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakiben Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 00:35 Güncelleme: 23.04.2025 - 01:42
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        Leyla Okay, hayatını kaybetti
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        'Ferhunde Hanımlar', 'Bizim Evin Halleri', 'Derin Sular' ve 'Teşkilat' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Leyla Okay, 62 yaşında hayatını kaybetti.

        Leyla Okay'ın cenaze bilgileri, kadrosunda yer aldığı Düşkapanı Sanat Merkezi tarafından duyuruldu. Tiyatro, yayımladığı taziye mesajında şu ifadeye yer verdi; "Tiyatromuzun kıymetlisi, sevgili Leyla Okay hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 23 Nisan öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir. Acısı çok büyük… Ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz"

        LEYLA OKAY KİMDİR?

        1963 Ankara doğumlu oyuncu ve yönetmen, Ankara Devlet Tiyatrosu mezunudur. Tiyatroya lise yıllarında başlayan oyuncu, ilk olarak Ankara Komedi Sahnesi'nde 'Bozuk Para' oyununda sahne aldı. Ardından Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda yer aldı. Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile birlikte kurdukları Kaktüs Kabare'de uzun yıllar çocuk oyunları ve 'Ölelim mi Gülelim mi?' adlı sevilen oyunda rol aldı. Aynı ekiple TRT'de 'Yakıştır' gibi doğaçlama tiyatro programlarında yer aldı.

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        1989'da Kaktüs Kabare'den ayrılan sanatçı, 'Dostlarımız' dizisiyle kamera önüne geçti. 'Ferhunde Hanımlar', 'Bizim Evin Halleri', 'Derin Sular', 'Yamak Ahmet', 'Yalancı Bahar', 'Anne' ve 'Teşkilat' gibi birçok dizide rol aldı. 2013 yılında talihsiz bir olay sonucu beyin kanaması geçirmişti.

        ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI:

        Yakıştır

        Mahşer-i Cümbüş

        ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER:

        Teşkilat (TV Dizisi 2021-2022)

        Anne (TV Dizisi 2017)

        Rumuz Cavidan (Zişan, TV Dizisi 2015)

        Yamak Ahmet (Hala, TV Dizisi 2012)

        Yalancı Bahar (TV Dizisi 2012-2014)

        Derin Sular (TV Dizisi 2011)

        Gözyaşı Çetesi (TV Dizisi 2006)

        Bizim Evin Halleri (Pembe, TV Dizisi 2002)

        Ferhunde Hanımlar (Kiraz, TV Dizisi 1993)

        Dostlarımız (TV Dizisi 1989)

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        #Leyla Okay
        #Ferhunde Hanımlar
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