LGS birincisi kim oldu? Liselere Geçiş Sistemi 2025 LGS Türkiye birincisi kaç kişi tam puan aldı?

Doğa Koleji'nden 2025 LGS’de 42 Türkiye birincisi

Doğa Koleji, 2025 LGS Merkezî Sınavı'nda Türkiye genelindeki kampüslerinden çıkardığı 42 Türkiye birincisiyle eğitimdeki liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi. 500 tam puan alarak zirveye yerleşen öğrenciler için İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsünde plaket töreni düzenlendi. Törende öğrenciler başarı plaketlerini alırken okul yöneticileri ve veliler bu gurur anına tanıklık etti

Törende konuşan Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, öğrencilerin bu büyük başarısının Doğa Koleji'nin bütünsel eğitim yaklaşımının bir sonucu olduğunu belirtti: “Akademik mükemmelliğin yanı sıra öğrencilerimizi hayata hazırlayan bir vizyonla hareket ediyoruz. LGS Şampiyonlarımız, yalnızca ezber değil; analitik düşünme, doğru karar alma ve duygusal dayanıklılık gibi becerilerle bu başarıya ulaştı. Bu tablo, Doğa Kolejinin eğitim anlayışının güçlü bir yansımasıdır. Tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum.”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü ve Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Ege Yazgan da törende yaptığı konuşmada veriye dayalı süreç yönetiminin altını çizdi: “Doğa Koleji olarak tüm süreçlerimizi bilimsel verilerle destekliyoruz. Ölçme-değerlendirme sistemimiz, yalnızca bilgi ezberine değil; analiz, geri bildirim ve gelişim süreçlerine odaklanıyor. LGS Türkiye Birinciliği bu sistemli ve sürdürülebilir yaklaşımın somut ürünüdür.”

"HER BAŞARI BİR EKİP İŞİ"

Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü ise konuşmasında başarıda paydaşlar arası uyuma vurgu yaptı: “Doğa Kolejinde her başarı bir ekip işidir. Öğrencilerimizin kararlılığı kadar öğretmenlerimizin özverisi, velilerimizin desteği ve okul içindeki koordinasyon da bu sonucu mümkün kılmıştır.”

Doğa Koleji Ortaokul Koordinatörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu ise sürecin yönetiminin en az sonuç kadar önemli olduğunu vurguladı: “Öğrencilerimiz yalnızca akademik değil; öz disiplin, planlama ve dayanıklılık gibi beceriler de kazandılar. DOKAP (Doğa Koleji Okuduğunu Anlama Programı), danışman öğretmenlik modeli, haftalık denemeler ve bire bir takip sistemiyle öğrencilerimizi hem sınava hem hayata hazırladık. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”

Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, 14 Temmuz’da başlayacak tercih süreci için tüm 8. sınıf öğrencileri ve veliler, Türkiye genelindeki Doğa Koleji Kampüslerindeki rehberlik ofislerinden randevu oluşturarak tercih danışmanlığı desteği alabilirler.