2025 LGS NE ZAMAN?

LGS kapsamında yapılacak merkezî sınav 15 Haziran Pazar günü uygulanacak. İlk oturumda sözel alan (Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü, İngilizce), ikinci oturumda ise sayısal alan (matematik ve fen bilimleri) soruları yer alacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

Öğrenciler, LGS sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Okul müdürlükleri tarafından mühürlenip öğrencilere teslim edilecek belgelerde; öğrencinin sınava gireceği okul, salon, sıra numarası ve diğer önemli bilgiler yer alacak. Sınav günü bu belge ile birlikte geçerli bir kimlik belgesi de bulundurulması zorunlu olacak.

LGS GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS OTURUM BİLGİSİ

1.Oturum (Sözel Bölüm):

– Tarih: 15 Haziran 2025 Pazar

– Saat: 09:30

– Süre: 75 dakika

– Dersler: Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil

– Soru Sayısı: Toplam 50

2.Oturum (Sayısal Bölüm):

– Saat: 11:30

– Süre: 80 dakika

– Dersler: Matematik ve Fen Bilimleri

– Soru Sayısı: Toplam 40