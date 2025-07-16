LGS şampiyonları kim, kaç kişi birinci oldu? LGS 2025 Türkiye birincisi hangi ilden çıktı?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkez sınav sonuçlarına göre LGS şampiyonunun hangi ilden çıktığı belli oldu. İyi bir liseye yerleşmek isteyen adaylar arasında tam puan alan 719 öğrenci sadece 66 ilden çıktı. Hatırlanacağı üzere sınava toplamda 1 milyon 916 öğrenciden 963 bin 142'si katılım göstermişti. Peki LGS şampiyonu kim, kaç kişi birinci oldu, hangi illerden tam puan alan çıktı?
LGS birincisi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu olmuştu. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler tam puan almayı hedefliyor. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşen sınavda LGS birincisi kim oldu, tam puan alan var mı, hangi ilden birinci çıktı sorusuna yanıt aranıyor. Peki 2025 LGS'de kim birinci oldu? İşte LGS Türkiye sınav birincisi
LGS ŞAMPİYONLARININ İLLERİ BELLİ OLDU
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına göre, tam puan alan 719 öğrenci 66 ilden çıktı. Bu sınavın sonuçlarına göre, tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu.
Edinilen bilgiye göre, merkezi sınavın birincileri 66 ildeki öğrencilerden oluştu.
Merkezi sınavla yerleştirme süreci için bu yıl liselerde 201 bin 405 kontenjan bulunuyor.
Ayrıca Kahramanmaraş depremleri nedeniyle olağanüstü hal kapsamındaki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler için de 6 bin 770 ek kontenjan sağlandı.
İLLERE GÖRE SAYILAR
Merkezi sınavda 544 okuldan birinci çıkaran iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekti.
Bu kapsamda İstanbul'dan 163, Ankara'dan 56, İzmir'den ise 49 öğrenci sınavda 500 tam puan aldı.
Diğer 63 ilin sıralaması şu şekilde:
"Antalya'dan 36, Konya'dan 29, Adana'dan 26, Gaziantep'ten 23, Bursa'dan 20, Kocaeli'den 19, Kayseri'den 18, Mersin'den 17, Samsun'dan 15, Balıkesir'den 14, Trabzon'dan 11, Diyarbakır, Eskişehir ile Kahramanmaraş'tan 10'ar, Afyonkarahisar'dan 9, Aydın, Tekirdağ, Malatya, Manisa, Erzurum ile Denizli'den 8'er, Kırşehir ile Sakarya'dan 7'şer, Isparta, Amasya ile Çanakkale'den 6'şar, Tokat, Sivas, Aksaray, Hatay, Mardin ile Kütahya'dan 5'er, Şanlıurfa, Osmaniye, Muğla, Uşak, Çorum ile Edirne'den 4'er, Zonguldak, Elazığ, Giresun, Kırıkkale, Van, Niğde, Nevşehir, Kastamonu ile Batman'dan 3'er, Muş, Adıyaman, Yalova, Karabük, Karaman, Bolu ile Erzincan'dan 2'şer, Yozgat, Düzce, Bartın, Burdur, Gümüşhane, Bitlis, Ordu, Bingöl ile Rize'den ise birer öğrenci sınavda 500 tam puan aldı."
Bu öğrencilerin 63'ünü imam hatip ortaokullarındaki lise adayları oluşturdu.
(Görsel AA'dan alınmıştır)
YERLEŞTİRME SONUÇLARI 4 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK
LGS tercih dönemi, 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Sınavın yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
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