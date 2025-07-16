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        Haberler Bilgi Yaşam LGS şampiyonları kim, kaç kişi birinci oldu? LGS 2025 Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı?

        LGS şampiyonları kim, kaç kişi birinci oldu? LGS 2025 Türkiye birincisi hangi ilden çıktı?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkez sınav sonuçlarına göre LGS şampiyonunun hangi ilden çıktığı belli oldu. İyi bir liseye yerleşmek isteyen adaylar arasında tam puan alan 719 öğrenci sadece 66 ilden çıktı. Hatırlanacağı üzere sınava toplamda 1 milyon 916 öğrenciden 963 bin 142'si katılım göstermişti. Peki LGS şampiyonu kim, kaç kişi birinci oldu, hangi illerden tam puan alan çıktı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 16:02 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:53
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        LGS birincisi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu olmuştu. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler tam puan almayı hedefliyor. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşen sınavda LGS birincisi kim oldu, tam puan alan var mı, hangi ilden birinci çıktı sorusuna yanıt aranıyor. Peki 2025 LGS'de kim birinci oldu? İşte LGS Türkiye sınav birincisi

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        LGS ŞAMPİYONLARININ İLLERİ BELLİ OLDU

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına göre, tam puan alan 719 öğrenci 66 ilden çıktı. Bu sınavın sonuçlarına göre, tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu.

        Edinilen bilgiye göre, merkezi sınavın birincileri 66 ildeki öğrencilerden oluştu.

        Merkezi sınavla yerleştirme süreci için bu yıl liselerde 201 bin 405 kontenjan bulunuyor.

        Ayrıca Kahramanmaraş depremleri nedeniyle olağanüstü hal kapsamındaki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler için de 6 bin 770 ek kontenjan sağlandı.

        İLLERE GÖRE SAYILAR

        Merkezi sınavda 544 okuldan birinci çıkaran iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekti.

        Bu kapsamda İstanbul'dan 163, Ankara'dan 56, İzmir'den ise 49 öğrenci sınavda 500 tam puan aldı.

        Diğer 63 ilin sıralaması şu şekilde:

        "Antalya'dan 36, Konya'dan 29, Adana'dan 26, Gaziantep'ten 23, Bursa'dan 20, Kocaeli'den 19, Kayseri'den 18, Mersin'den 17, Samsun'dan 15, Balıkesir'den 14, Trabzon'dan 11, Diyarbakır, Eskişehir ile Kahramanmaraş'tan 10'ar, Afyonkarahisar'dan 9, Aydın, Tekirdağ, Malatya, Manisa, Erzurum ile Denizli'den 8'er, Kırşehir ile Sakarya'dan 7'şer, Isparta, Amasya ile Çanakkale'den 6'şar, Tokat, Sivas, Aksaray, Hatay, Mardin ile Kütahya'dan 5'er, Şanlıurfa, Osmaniye, Muğla, Uşak, Çorum ile Edirne'den 4'er, Zonguldak, Elazığ, Giresun, Kırıkkale, Van, Niğde, Nevşehir, Kastamonu ile Batman'dan 3'er, Muş, Adıyaman, Yalova, Karabük, Karaman, Bolu ile Erzincan'dan 2'şer, Yozgat, Düzce, Bartın, Burdur, Gümüşhane, Bitlis, Ordu, Bingöl ile Rize'den ise birer öğrenci sınavda 500 tam puan aldı."

        Bu öğrencilerin 63'ünü imam hatip ortaokullarındaki lise adayları oluşturdu.

        (Görsel AA'dan alınmıştır)

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        YERLEŞTİRME SONUÇLARI 4 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

        LGS tercih dönemi, 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Sınavın yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

        TAVŞANLI BİL KOLEJİ ÖĞRENCİSİ BATU AYDINLI LGS BİRİNCİSİ OLDU

        TAVŞANLI BİL Koleji öğrencisi Batu Aydınlı, 2025 Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 90 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

        İZMİR BİL KOLEJİ ÖĞRENCİSİ ÇAĞRI KARATEPE LGS BİRİNCİSİ OLDU

        İZMİR BİL Koleji öğrencisi Çağrı Karatepe, 2025 Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 90 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

        DOĞA KOLEJİ'NDEN 2025 LGS’DE 42 TÜRKİYE BİRİNCİSİ

        Doğa Koleji, 2025 LGS Merkezî Sınavı'nda Türkiye genelindeki kampüslerinden çıkardığı 42 Türkiye birincisiyle eğitimdeki liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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        ANTALYA'DA İMAM HATİP LİSESİ'NDEN 6 ÖĞRENCİ LGS'DE 500 TAM PUAN ALARAK TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 6 öğrenci, 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

        KAYSERİ'DE 19 ÖĞRENCİ LGS SINAVINDA 500 TAM PUAN ALDI

        Kayseri'de eğitim gören 19 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

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