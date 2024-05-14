LGS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama: 2024 LGS sınav yerleri ne zaman belli olacak?
Liselere Geçiş Sistemi sınavına sayılı günler kala, LGS sınav yerleri giriş belgesinin yayımlanacağı tarih lise adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. 2 Haziran tarihinde uygulanacak LGS, iki oturumdan oluşacak. İşte 2024 LGS sınav giriş yerleri belgesinin açıklanacağı tarih...
LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hayal ettiği liseye girebilmek adına çalışmalarına hız veren öğrenciler, LGS sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. LGS sınav giriş belgesinin yayımlanmasının ardından sınava girilecek salon, sıra numarası gibi bilgiler netlik kazanmış olacak. Peki, "LGS sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı? 2024 LGS sınav yerleri ne zaman belli olacak?" İşte 2024 LGS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı...
LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrenciler, LGS sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilecek.
2024 LGS SINAVI NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü uygulanacak.
Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.
2024 LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
1. oturumda;
Türkçe 20 soru,
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru,
Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru olacak.
2. oturumda;
Matematik 20 soru,
Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru olacak.