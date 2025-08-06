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        Haberler Magazin Liam Neeson, NewYork'taki evini indirim yaparak satabildi - Magazin haberleri

        Liam Neeson, NewYork'taki evini indirim yaparak satabildi

        Ünlü İngiliz oyuncu Liam Neeson, New York'taki evini 2 milyon 450 bin dolar indirme giderek satabildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 14:38 Güncelleme: 06.08.2025 - 14:38
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        Ünlü oyuncu Liam Neeson, geçtiğimiz yıl, 12 milyon 750 bin dolardan satılığa çıkardığı evine uzun süre müşteri bulamadı. Neeson, bunun üzerine mart ayında; 3 ayrı üniteden oluşan, 5 yatak odalı, 5 banyolu çatı katı evinin fiyatından 2 milyon 450 bin dolarlık indirime gitti.

        73 yaşındaki Liam Neeson, yaptığı indim sonrasında müşteri bulduğu evini 10 milyon 300 bin dolara sattı.

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        #Liam Neeson
        #new york
        #satılık ev
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