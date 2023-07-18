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        Lice'de orman yangını: Müdahale sürüyor

        Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında orman yangını çıktı. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 06:34
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        Lice'de orman yangını
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        AA'nın haberine göre; ilçenin kırsal Arıklı Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice Belediyesi, Bingöl'ün Genç Belediyesinden itfaiye ile jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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        #Diyarbakır
        #Lice
        #haberler
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