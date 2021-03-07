Lider Şahin'den yeni şarkı 0:00 / 0:00

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Hepimizin yaşadığı, unutamadığı ve hayatımıza dokunan güzel anıların ve değişen duygu durumunun bir tezahürü niteliğinde olan "Oldu Mu?" şarkısıyla Lider Şahin, tüm insanlar için ortak bir dil ve duyguyu notalara döktü.

Yoğun özlem duygusunun hissedildiği şarkıyı 15 dakikada yürüdüğü sokakta kaleme alan Şahin, güçlü vokali ve ud, cümbüş, gitar, perküsyon ve yaylı enstrümanlar ile birlikte mükemmel bir ahenk yakaladı.

Düzenlemesi Febyo Taşel tarafından yapılan şarkının klip çekimi için Bedran Güzel yönetmenliğinde Köyceğiz'de kamera karşısına geçen Lider Şahin, siyah beyaz çekilen klipte yalnız bir adamı canlandırıyor.

Klibin görüntü yönetmenliği Kerem Altın, sanat yönetmenliği Fikret Emirhan Şahin ve styling çalışmaları Meryem İrem Şahin ve Nur Erkoçlar tarafından yapıldı. Kapak ve backstage fotoğrafları Erdem Aydın objektifinden çıkarken şarkının kapak tasarımı Berkcan Okar imzası taşıdı.

Sanatçının yeni şarkısı "Oldu Mu?", tüm dijital platformlarda yerini aldı.