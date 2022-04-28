Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, yaklaşık bir yıldır Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu ve model Ecem Çırpan ile birliktelik yaşıyordu. Mutlu ilişkilerini sürdüren ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırdı.