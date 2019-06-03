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Liderlerin bayram programı belli oldu

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu. Ramazan Bayramı’nda İstanbul’da olacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı ailesiyle geçirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı’nın ilk gününü İstanbul'da karşılayacak ve burada çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

Bayramı Ankara’da geçirecek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, bayramın birinci günü bayram namazının ardından MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek. Bahçeli, bayramın ikinci günü parti genel merkezinde düzenlenecek olan bayramlaşma programına katılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ramazan Bayramı'nı İstanbul’da geçirecekken, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara’da karşılayacak.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise bayramda İstanbul'da olacak ve vatandaşlar ile bir araya gelecek. Ramazan Bayramı'nın birinci gününü İstanbul’da geçirecek olan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise, bayramın ikinci gününde Trabzon, Giresun ve Ordu'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

 

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