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"PRENSE DEĞİL, KRALA LAYIĞIM"

Özel hayatında bir süredir kimse olmayan sanatçı, "Ben artık prense değil, krala layığım. Artık açtım elimi, kralı bekliyorum" dedi. Son dönemin en çok ilgi gören platformu YoutTube'a da girdiğini belirten Linet, "Sahneleri, ev hallerini çekiyorum. Benim zirveye yükselişimin en önemli sebebi YouTube'dur. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim" dedi.