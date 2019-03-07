Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, özel olarak tasarlanan pastasını üfleyen Linet, sonrasında pasta üzerinde bulunan mikrofonu eline alarak esprileri ile misafirleri güldürdü. Şık giyim tarzı ile dikkat çeken sanatçı, sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Linet, "Mikrofonumu Bülent Ersoy göndermiş, kendisi gelemediği için hediyesi bu oldu. Parti benim için sürpriz oldu, son ana kadar anlamadım" dedi.
"BEN İŞİMİN KRALİÇESİYİM"
Şık kıyafeti ile göz dolduran Linet, "Ben bu işin kraliçesiyim, bu akşama özel giydim. Ben müziğin kraliçesiyim, yıllardır prenseslik yapıyordum ama artık yaşlandık, kraliçe olduk" diyerek iddialı bir açıklama yaptı.
"PRENSE DEĞİL, KRALA LAYIĞIM"
Özel hayatında bir süredir kimse olmayan sanatçı, "Ben artık prense değil, krala layığım. Artık açtım elimi, kralı bekliyorum" dedi. Son dönemin en çok ilgi gören platformu YoutTube'a da girdiğini belirten Linet, "Sahneleri, ev hallerini çekiyorum. Benim zirveye yükselişimin en önemli sebebi YouTube'dur. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim" dedi.
"TÜM KADINLARA SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Mehmet Akif Alakurt’un kadınlara yönelik paylaşımına yorum getiren Linet, "Onun paylaştığı hakaret içeren bir paylaşım değildi. Başkalarını tenzih ederek yazdığına inanıyorum. İnsanları yargılamamak lazım, ben beyefendinin bütün kadınlara söylediğini düşünmüyorum. Kendisi çok sevdiğim bir oyuncu" dedi. Öte yandan başarılı sanatçı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sahne alacağını belirtti.
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