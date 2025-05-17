Linet’ten yardım çağrısı: Can güvenliğim yok

İsrail asıllı Türk vatandaşı olan şarkıcı Linet, sahne alacağı mekânda bir protesto eylemiyle karşılaştığını belirterek yetkililere seslendi ve yardım talebinde bulundu.

Sosyal medya hesabından gözyaşlarına hâkim olamadığı bir video yayımlayan Linet, yaşadığı üzüntüyü ve can güvenliği endişesini dile getirdi.

"LÜTFEN BANA SAHİP ÇIKIN"

Linet videoda şu ifadelere yer verdi; "Herkese iyi akşamlar. Çok zor bir durumda sizlere sesleniyorum. Şu an kulisteyim ve hazırlık içerisindeyim. Belki duyuyorsunuzdur, dışarıda protesto ediliyorum. Çok üzgünüm ve can güvenliğim yok. Sizden rica ediyorum, lütfen bana sahip çıkın. Ben bir Türk vatandaşıyım, bir sanatçıyım ve bugüne kadar sadece sesimle var oldum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, lütfen bana destek olun. Lütfen artık bu zulüm bitsin, rica ediyorum.

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"BENİ YALNIZ BIRAKMAYIN"

Ve Türkiye'ye sesleniyorum buradan, beni bütün sevenlere ve bütün tanıyanlara... Bugüne kadar ben sadece sesimle var oldum ve bugünden sonra da öyle olacak. Size rica ediyorum, beni yalnız bırakmayın. Bu davada beni yalnız bırakmayın"