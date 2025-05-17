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        Haberler Magazin Linet’ten yardım çağrısı: Can güvenliğim yok

        Linet’ten yardım çağrısı: Can güvenliğim yok

        İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, konser öncesinde sahne alacağı mekânda protesto edildiğini duyurarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan yardım istedi; "Can güvenliğim yok"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 23:46 Güncelleme: 18.05.2025 - 00:09
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        "Can güvenliğim yok"
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        İsrail asıllı Türk vatandaşı olan şarkıcı Linet, sahne alacağı mekânda bir protesto eylemiyle karşılaştığını belirterek yetkililere seslendi ve yardım talebinde bulundu.

        Sosyal medya hesabından gözyaşlarına hâkim olamadığı bir video yayımlayan Linet, yaşadığı üzüntüyü ve can güvenliği endişesini dile getirdi.

        "LÜTFEN BANA SAHİP ÇIKIN"

        Linet videoda şu ifadelere yer verdi; "Herkese iyi akşamlar. Çok zor bir durumda sizlere sesleniyorum. Şu an kulisteyim ve hazırlık içerisindeyim. Belki duyuyorsunuzdur, dışarıda protesto ediliyorum. Çok üzgünüm ve can güvenliğim yok. Sizden rica ediyorum, lütfen bana sahip çıkın. Ben bir Türk vatandaşıyım, bir sanatçıyım ve bugüne kadar sadece sesimle var oldum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, lütfen bana destek olun. Lütfen artık bu zulüm bitsin, rica ediyorum.

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        "BENİ YALNIZ BIRAKMAYIN"

        Ve Türkiye'ye sesleniyorum buradan, beni bütün sevenlere ve bütün tanıyanlara... Bugüne kadar ben sadece sesimle var oldum ve bugünden sonra da öyle olacak. Size rica ediyorum, beni yalnız bırakmayın. Bu davada beni yalnız bırakmayın"

        Şarkıcı, sosyal medya hesabındaki son paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Konserimde yaşanan protesto, gelen misafirlerimizle alakalı değildi. Dışarıdaki bazı grupların eylemidir. Videoda yanlış bir algı oluşmuştur; konser alanı zaten müşterilerimizle doluydu ve herkes beni bekliyordu"

        Şarkıcının bu paylaşımlarının ardından sahne aldığı mekândan şu açıklama geldi: Sanatın evrenselliğine inanır ve tüm sanatçılarımıza eşit mesafede dururuz. Hiçbir sanatçımızın milliyeti, dini ya da politik görüşü nedeniyle ayrımcılığa uğramasına izin vermeyiz. Bugün işletmemiz önünde gerçekleşen eylemlerde, sanatçımız Linet'in kimliğine yönelik nefret söylemleriyle birlikte, çalışanlarımızı doğrudan hedef alan tehditkâr ifadeler kullanılmıştır.

        Bu tür söylemler ve organize tehditler sadece hukuka değil, toplumsal barışa da aykırıdır. İşletmemizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden bu eylemler karşısında tüm hukuki süreçler derhal başlatılacak, yargı önünde gerekli başvurular yapılacaktır. Sanatın birleştirici gücüne inancımızı sürdürüyor; tüm sanatçılarımıza ve çalışanlarımıza yönelik bu nefret içerikli eylemleri şiddetle kınıyoruz.

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