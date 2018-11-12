'Arkadaşlarımızı sükuneti davet ediyoruz'

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Lisanslı taşımacılardan, Eyüp Aksu’ya suç duyurusu

Lisanslı Taşımacılar Derneği, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

12.11.2018 - 16:36 | Güncelleme:

Habertürk’den Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanın Metin Magriso, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapan Magriso şunları söyledi:

'UBER ARAÇLARINA SALDIRILAR DÜZENLENMEYE BAŞLANDI'

“Çağlayan adliyesinde görülmekte olan Uber’e erişimine engel konulu dava tekrardan ileri bir tarihe ertelendi. Önceki davada İstanbul Taksiciler Esnafı odası başkanı Eyüp Aksu’nun bir açıklaması vardı. Mahkeme bizim lehimize karar vermezse bizim istediğimiz gibi sonuç almazsak sokakları yakar yıkarız sabrımız taşar gibisinden bir açıklama yapmıştı. Kendi meslektaşları tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu bu açıklama sonrasında. Geçtiğimiz hafta olan davadan sonra hemen öncesinde yaptığı açıklamalar neticesinde yine İstanbul'un çeşitli yerleride taksiciler tarafından uber araçlarına saldırılar düzenlenmeye başlandı. Çok sayıda saldırı intikal etti derneğimize bizde bu saldırılarla sonucunda yaklaşık 22 tane suç duyurusunda bulunduk. Gördüğümüz kadarıyla biz bunun önüne böyle geçemeyeceğimizi anladık ve devletimize sığınmaya karar verdik bir kere daha.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Lisanslı Taşımacılar derneği adına bugün ben Çağlayan Adliyesinde Eyüp Aksu hakkında bir suç duyurusunda bulundum. Bu suç duyurusu toplumu kin ve nefrete teşvik etmek konuluydu. Ayrıca sosyal medya hesaplarından yine taksicileri örgütlemeye taksicileri uber araçlarına saldırmaya yönelik bizi rencide edici benim şahsımı ve yönetimdeki arkadaşlarımı aşağılayıcı hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunduk. İfademizi verdik savcımıza. Artık bu yargıya intikal etmiş bir olay olarak sonucunu hep beraber bekleyeceğiz. Biz kendi dernek üyelerimizi ve bütün uber sistemi altında çalışan arkadaşlarımızı bir kez daha sükûnete davet ediyoruz. Emniyet birimlerine herhangi bir sıkıntıda emniyet birimleriyle sıkıntıyı paylaşmalarını istiyoruz. Herhangi bir fiziki karşılık vermemelerini sakin olmalarını istiyoruz. Aynı zamanda taksici esnafımızdan da aynı anlayışı göstermesini istiyoruz. Burada üç beş kendini bilmez kişinin yaptığı taşkınlığı kendini bilmezliği tabii ki bütün taksi camiasına mal etmiyoruz. Kendi içimizde 3 bin tane taksici var. Uber sisteminde ahenkle çalıştığımız bunları tabii ki tenzih ediyoruz”

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