Tokat’ta taşımalı eğitim yapan lise öğrencilerini taşıyan öğrenci servis minibüsün karıştığı kazada 11’i öğrenci 12 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Tokat’a Pınarlı ve Gaziosmanpaşa Köyü'nden öğrenci taşıyan Musa Ö. idaresindeki servis ile Orhan Güzel idaresindeki özel halk otobüsü yeni GOP kavşağında çarpıştı. Kazada yaralan öğrencilere 112 Acil Yardım ekipleri müdahale etti.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI

Yaralılar ambulanslarla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan okul servis sürücüsü Musa Ö., özel halk otobüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini ileri sürdü. Trafik ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Hafif yaralanan lise öğrencileri ziyaret eden Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Atilla Kaya, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak sağlık durumları ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.

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