İstanbul Bağcılar'a bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Armağan-Muharrem K. çiftinin oğulları 16 yaşındaki Burak, sabah saatlerinde, kendisini apartmanın doğal gaz borusuna iple asarak, yaşamına son verdi. Osmangazi Mesleki ve Teknik Lisesi'nde eğitim gören Burak K.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

"SÜREKLİ MAVİ BALİNA OYNUYORDU"

DHA'da yer alan habere göre Muharrem K., oğlu Burak'ın sürekli 'mavi balina' adlı oyunu oynadığını ve bu nedenle intihar ettiğini ileri sürdü. Burak K.'nin cenazesinin, yarın memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.