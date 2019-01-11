Burdur'da lise öğrencisi Emine B., dün öğle yemeği için okul çıkışında halasının Konak Mahallesi Sebzeci sokaktaki evine geldi. Halası yemek hazırladığı sırada Emine B., 4 katlı binanın çatısından düştü. Önce yerden yüksekliği 2 metre olan zemindeki kömürlük çatısına çarpan Emine B., daha sonra da zemine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Emine B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Emine B.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Polis, Emine B.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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