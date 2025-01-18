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        Liseliler güneş enerjisiyle çalışan araç geliştirdi: Kaymakam tur attı

        Manisa'daki Selendi Anadolu Lisesi öğrencileri, güneş enerjisiyle çalışan maksimum hızı 35 kilometre olan ve 90 kilometre menzili olan elektrikli araç geliştirdi. Tanıtımı yapılan çevre dostu aracı Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci test etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.01.2025 - 14:05 Güncelleme: 18.01.2025 - 14:06
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        Liseliler geliştirdi, kaymakam tur attı
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        Manisa'daki Selendi Anadolu Lisesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, güneş enerjisiyle çalışan 90 kilometre menzili olan elektrikli araç geliştirdi. Tanıtımı yapılan aracı Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci test etti.

        DHA'nın haberine göre, Selendi Anadolu Lisesi öğrencileri, Öğretmenleri Mehmet Nadir Kavruk yönetiminde güneş enerjisiyle şarj edilebilen elektrikli araç geliştirdi.

        Tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan araçta, 72 volt 1200 vat elektrik motoru, LiFePO4 aküler, Güneş paneli desteği, katlanabilir gizli hafif yük kasası, hayvan ezilmelerini önleme amaçlı yüksek çözünürlüklü araç altını görüntüleme mevcut.

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        Saatte ortalama 30 kilometre hız yapabilen araçta, GPS modül ile arduino tabanlı araç hızı ölçme sistemi de bulunuyor.

        Okul Müdürü Gökhan Gümüş, Öğretmen Mehmet Nadir Kıvrak ve öğrenciler, Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci ve ilçe protokolünü okul bahçesine davet edip, aracın tanıtımını gerçekleştirdi. Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, araca binerek okul bahçesinde tur attı, devamında da Selendi caddelerinde aracı sürerek test etti. Selendililer de araca ilgi gösterdi.

        Mehmet Nadir Kavruk, "Çevre ve doğa dostu bir araç ürettik. Güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil tasarladık. Hava kirliliği günümüzde çok fazla. Geliştirdiğimiz araç ile bunu minimum seviyeye getirmek istedik. Daha çok projelerimiz var ve faaliyete geçirmek istiyoruz, bunun için destek bekliyoruz" dedi. Okul Müdürü Gökhan Gümüş, otomobili geliştirirken sanayi esnafından ve vatandaşlardan destek aldıklarını söyledi.

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