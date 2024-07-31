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        Haberler Dünya Ortadoğu Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek | Dış Haberler

        Lübnan, İsrail'i BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet edecek

        Lübnan, başkent Beyrut'un güneyinde düzenlediği saldırı nedeniyle İsrail aleyhinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayette bulunacaklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 02:52 Güncelleme: 31.07.2024 - 02:54
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        Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek
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        Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Beyrut merkezli LBCI TV'ye yaptığı açıklamada, "Bu saldırıyı kınıyor, başkentin vurulmasını kabul etmiyoruz." dedi.

        AA'nın haberine göre; Buhabib, "Bu saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e karşı şikayette bulunacağız." ifadelerini kullandı. Lübnanlı Bakan, Hizbullah'ın İsrail saldırısına vereceği tepkinin "koordineli" olmasını umduğunu söyledi.

        İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 69 kişinin de yaralandığını açıklanmıştı.

        İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü. İsrail ordusuysa Şükür'ün öldürdüğünü duyurmuştu.

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