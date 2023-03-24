"BENDE ÇOK FAZLA KİŞİNİN FOTOĞRAFI VAR"



Liu, "Bendeler. Tabii ki duruyorlar ve fotoğraflarda hâlâ olduğun gibi muhteşem görünüyorsun. Çok doğalsın ve bilirsin, eğleniyorsun ve harika vakit geçiriyorsun" şeklinde konuştu.



Ardından seyirciye dönen Lucy Liu, "Bende çok fazla kişinin bir dizi fotoğrafı var arkadaşlar. Giyinik ve çıplak..." diyerek, güldü.