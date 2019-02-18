Son olarak Sporting Lizbon formasını terleten 32 yaşındaki Luis Nani, MLS'e transfer oldu.

ABD temsilcisi Orlando City, Portekizli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Açıklamada Sporting'e bu transfer için herhangi bir ücret ödenmeyeceği bildirildi.

2015-16 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Nani, bu sezon Portekiz Ligi'nde forma giydiği 18 karşılaşmada 7 gol attı ve 4 asist yaptı.