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        Haberler Gündem Lüks araca 192 bin TL "çakar" cezası

        Lüks aracın sahibi ve sürücüne 192 bin TL "çakar" cezası

        Gaziantep'te yetkisiz "çakar" kullandığı tespit edilen lüks araç sahibine ve sürücüsüne 192 bin TL cezai uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 14:49 Güncelleme: 14.12.2024 - 14:49
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        Lüks araca 192 bin TL "çakar" cezası
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        Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yetkisiz "çakar" kullandığı tespit edilen araçlara yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

        Uygulama sırasında yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen lüks araç durduruldu. Yapılan yasal işlemlerin ardından yetkisiz çakar kullanan araç sahibine ve sürücüsüne toplam 192 bin TL cezai işlem uygulandı.

        Kentte benzer uygulamaların devam edeceği vurgulandı.

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