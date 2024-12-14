Lüks araca 192 bin TL "çakar" cezası

Lüks aracın sahibi ve sürücüne 192 bin TL "çakar" cezası
Gaziantep'te yetkisiz "çakar" kullandığı tespit edilen lüks araç sahibine ve sürücüsüne 192 bin TL cezai uygulandı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yetkisiz "çakar" kullandığı tespit edilen araçlara yönelik uygulamalarını sürdürüyor.
Uygulama sırasında yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen lüks araç durduruldu. Yapılan yasal işlemlerin ardından yetkisiz çakar kullanan araç sahibine ve sürücüsüne toplam 192 bin TL cezai işlem uygulandı.
Kentte benzer uygulamaların devam edeceği vurgulandı.